Der Versicherungskonzern Allianz will rund 700 Vollzeitstellen in Deutschland streichen. Ein Sprecher der Deutschlandsparte bestätigte einen Bericht der "Süddeutschen Zeitung", wonach die Stellen binnen drei Jahren abgebaut werden sollen. Insgesamt umfasst das Sparprogramm der Zeitung zufolge 1.270 Arbeitsplätze. Ein Teil davon, insgesamt 570 Stellen, sei bereits in den vergangenen Jahren über Altersteilzeitregelungen abgebaut worden.

Geplant ist dem Sprecher zufolge auch, bis Ende 2020 Standorte in den Sparten Betrieb und Schaden zu bündeln. Demnach soll die Unfallversicherung nicht mehr in Berlin, München, Leipzig, Hamburg und Stuttgart verwaltet werden, sondern nur noch in Berlin und am Konzernsitz in München.