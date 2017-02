Deutschland ist bei der Herstellung von Antibiotika von außereuropäischen Herstellern abhängig. Das ist das Ergebnis einer Studie, die der Verband der Arzneimittel-Hersteller "Pro Generika" vorgestellt hat. Die Wirkstoffe werden vor allem in China und Indien hergestellt. Damit keine Lieferengpässe entstehen, setzen sich die Arzneimittel-Hersteller dafür ein, dass zumindest einen Teil der Produktion nach Deutschland zurückgeholt wird.

Wie zum Beispiel Ende letzten Jahres: Eine Explosion hatte eine Produktionsstätte für bestimmten Antibiotika-Wirkstoffe in China lahmgelegt. Manche Kliniken in Deutschland mussten deshalb im Kampf gegen Krankenhauskeime auf Ersatzmedikamente zurückgreifen. Ärzte schlugen Alarm. Denn die Ersatz-Antibiotika wirken oft schlechter oder sie tragen dazu bei, dass Resistenzen entstehen.

Künftig könnten solche Situationen noch häufiger eintreten, befürchten die Pharmafirmen. Zum Beispiel in weltpolitischen Krisen. Es sei deshalb nötig, dass zumindest ein Teil der Produktion von Antibiotika-Wirkstoffen wieder in Deutschland stattfindet. Derzeit verhindern das die niedrigen Preise für Antibiotika. Die Pharmafirmen wollen deshalb erreichen, dass Antibiotika-Wirkstoffe in Deutschland wieder kostendeckend hergestellt werden können.