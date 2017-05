Warum aber kommen die Pflegekräfte aus dem Ausland nicht nach Mitteldeutschland? Verantwortlich dafür ist das enorme Lohngefälle zwischen Ost und West, das im Pflegebereich noch deutlich größer ist als in anderen Berufen, erklärt Sigrid Winkler-Schwarz: "Wer als anerkannte Fachkraft im Pflegebereich seine Heimat verlässt, der geht natürlich dorthin, wo ihm dieser Schritt am höchsten vergütet wird. Das ist bestimmt nicht Sachsen, sondern eher Westdeutschland oder auch die Schweiz."

Trotzdem blickt Winkler-Schwarz mit einem gewissen Zweckoptimismus in die Zukunft: "Ich denke, in der Zukunft wird sich da was wandeln müssen, das wird sich annähern müssen. Es kann nicht sein, dass wir hier im Osten keine Fachkräfte mehr haben, weil alle abwandern. Da wird sich was bewegen, denn das wird einfach ein Nachfragemarkt werden, der enorm ist und da werden die Arbeitnehmer klar im Vorteil sein."