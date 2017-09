Überschattet vom Dieselskandal und möglichen Fahrverboten in großen Städten hat Bundeskanzlerin Angela Merkel in Frankfurt die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) eröffnet. Sie forderte die Branche auf, das durch den Abgasskandal zerstörte Verbrauchervertrauen wieder aufzubauen. Einzelne Unternehmen hätten Regelungslücken exzessiv ausgenutzt. Sie hätten damit nicht nur sich selbst Schaden zugefügt, "sondern vor allem auch Verbraucher und Behörden getäuscht und enttäuscht".

Dennoch boomt die Branche: Sowohl die Zahl der Neuzulassungen insgesamt und als auch ihr Anteil an dem, was die Industrie in Deutschland produziert. Der Marktanteil bei den Diesel-Neuzulassungen allerdings sei nach Angeben des europäischen Herstellerverbandes ACEA in Brüssel leicht gesunken. Insgesamt kletterte laut ACEA die Zahl der Neuzulassungen im August im Vergleich zum Vormonat um 5,6 Prozent auf mehr als 865.000 Neuwagen.