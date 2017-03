Die Bauoffensive bei der Deutschen Bahn führt auch in diesem Jahr für Fahrgäste zu Einschränkungen auf wichtigen Strecken. Der Bundeskonzern investiert 2017 die Rekordsumme von 7,5 Milliarden Euro in das deutsche Schienennetz. Das sind 200 Millionen Euro mehr als im Vorjahr, wie das Bundesunternehmen am Donnerstag mitteilte. In dieser Summe sind 2,3 Milliarden Euro für den Neu- und Ausbau der Strecken enthalten

Die umfangreichen Baumaßnahmen führen auch zu umfassenden Einschränkungen. In Spitzenzeiten soll es 850 Baustellen pro Tag geben. Um die Folgen zu beschränken, werden die Bauvorhaben zu 66 Komplexen gebündelt, sogenannte Korridore, teilte die Bahn mit. So soll eine mehrmalige Sperrung derselben Strecke vermieden werden.

Besonders betroffen sein werden Kunden durch Arbeiten auf den Strecken Bremen-Münster (Mai bis November), Hannover-Würzburg (August bis Oktober), Frankfurt/Main-Heidelberg-Karlsruhe (April bis Juni), Wolfsburg-Stendal-Berlin (Mai bis November), Erfurt-Nürnberg (Juni bis Dezember) und Nürnberg-Würzburg-Frankfurt/Main ( April bis Juni ).

Das seit 2015 laufende Modernisierungsprogramm für das Schienennetz umfasst 28 Milliarden Euro bis zum Jahr 2019. Davon kommen 20 Milliarden Euro vom Eigentümer Bund und 8 Milliarden Euro aus Eigenmitteln der Bahn.

Der Ausbau der Strecke bei Horka geht weiter voran. Bildrechte: MDR/Christoph Stelzner Insgesamt investiert die Bahn eine Milliarde Euro in Sachsen. Bis 2019 sollen damit das Schienennetz ausgebaut und erhalten werden. Das betrifft im Freistaat vor allem vier Großprojekte. Geplant sind unter anderem Arbeiten am Knotenpunkt Leipzig, der weitere Ausbau und die Elektrifizierung der Strecke Knappenrode-Horka (Landkreis Görlitz) sowie der Ausbau der Strecke Leipzig-Dresden, um eine kürzere Fahrzeit zu ermöglichen. Im gleichen Zeitraum werden in Sachsen-Anhalt 700 Millionen Euro investiert und in Thüringen 600 Millionen Euro.

Doch es werden nicht nur Großprojekte angefangen. So soll in diesem Jahr im Dezember die Schnellfahrstrecke zwischen Berlin-München in Betrieb genommen werden. Nach 25 Jahren Bauzeit verkürzt sich dann die Fahrtzeit zwischen beiden Städten um zwei Stunden.

2017 werden auf dem 33.000 Kilometer langen Netz insgesamt 1.650 Kilometer Gleise erneuert, außerdem 1.800 Weichen und 4.600 Anlagen der Leit- und Sicherungstechnik. Zu den bislang 10.000 Ingenieuren bei der Bahn sollen in diesem Jahr 1.000 hinzukommen. Man baue mit Bedacht und nicht auf Teufel komm raus, betonte das Unternehmen. Die Nebenwirkungen für die Kunden sollten so gering wie möglich gehalten werden.