Bahnkunden müssen im kommenden Jahr wieder tiefer in die Tasche greifen. Die Deutsche Bahn erhöhe die regulären Ticketpreise ab dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember um 1,9 Prozent, teilte der Konzern mit. In der ersten Klasse kletterten die Tarife um durchschnittlich 2,9 Prozent.



Die Preise für die Bahncards 50 und 25 bleiben dagegen ebenso stabil wie die für Platzreservierung (4,50 Euro) und die Sparpreise. Die Bahncard 100 kostet allerdings 1,9 Prozent mehr. Rechne man die unveränderten Sparpreise oder Bahncard-Kosten mit ein, stiegen die Fahrtkosten im Schnitt im Fernverkehr nur um 0,9 Prozent, rechnete die Bahn vor. Fernverkehrschefin Birgit Bohle sprach mit Blick auf eine Jahresteuerungsrate in Deutschland von derzeit 1,8 Prozent von einer ausgesprochen moderaten Preiserhöhung. Allerdings sei die Steigerung auch von der gewählten Strecke abhängig.