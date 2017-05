Die Banken in Deutschland warnen vor Preisübertreibungen auf dem Wohnungsmarkt. Eine Analyse des Branchenverbandes ergab, dass die Preise für Häuser und Wohnungen in Großstädten binnen zehn Jahren um mehr als die Hälfte gestiegen sind. Wie die "Welt am Sonntag" aus dem Papier zitiert, fiel der Anstieg in einzelnen Stadtvierteln sogar noch höher aus. Dagegen hätten die Einkommen im selben Zeitraum nur um rund sechs Prozent zugelegt.