Um zu zeigen, wofür sich seine Kunden besonders interessieren, steigt Thomas Anderseck in den Keller der Saalesparkasse Halle, die Filiale in der Rathausstraße. Hinter einer massiven Tür öffnet sich ein kleiner Raum vollgestellt mit Stahlschränken – jeder mit dutzenden Schließfächern. Sie sind fast alle belegt. Die Nachfrage habe seit knapp eineinhalb Jahren zugenommen, sagt er.

In Deutschland wird alle drei Minuten irgendwo eingebrochen. Die Wertsachen sind zu Hause viel weniger sicher als in einem Schließfach bei der Bank.

In den Schließfächern liegen nicht nur Gold und Schmuck. Zahlreiche Firmen verwahren darin auch wichtige Dokumente. Trotz steigender Nachfrage sinkt das Angebot. Vor allem in Kleinstädten machen Banken Filialen dicht. Damit fallen auch Schließfächer weg. Die Preise seien tatsächlich gestiegen, allerdings seien Schließfächer günstiger als die meisten denken. "Es fängt an bei 45 Euro im Jahr. Das ist für ein Schließfach, das Aktenordner-groß ist. Aber da geht schon eine ganze Menge rein", so Topar.