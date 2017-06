Nach starken Preiseinbrüchen für Milch, Fleisch und anderen Produkten erzielen die Bauern wieder bessere Preise. Bauernpräsident Joachim Rukwied sagte der Deutschen Presse-Agentur, Milchbauern hätten im Mai wieder 33 oder 34 Cent je Liter erzielt. In der Milchkrise seien es weniger als 23 Cent gewesen. Um die Kosten zu decken, gelten mindestens 35 Cent als notwendig.

Die Schweinepreise lägen bei 1,81 Euro pro Kilogramm, zuvor seien es um die 1,30 Euro gewesen, erklärte Rukwied. Er spricht von einer deutlich besseren Lage in wichtigen Segmenten der Landwirtschaft. Nach den Krisenjahren mit teils katastrophalen Preisen sei dies auch zwingend erforderlich.

Erst Anfang des Monats hatten die Discounter Aldi Nord und Aldi Süd den Preis für Deutsche Markenbutter in der untersten Preislage auf 1,49 Euro je 250-Gramm-Stück angehoben. Sie stellten damit die Höchstmarke aus dem Jahr 1983 ein.



Damit stieg der Preis für Billig-Butter binnen eines Monats um 20 Cent je Packung oder 15,5 Prozent. Bereits Anfang Mai waren die Preise für diese Qualität deutlich gestiegen. An Aldi orientieren sich in der Regel auch andere Supermarkt-Ketten.