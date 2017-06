Neu auf dem Markt: Bestattungen per Internet.

Anhänger der schwarzen Szene demonstrierten am Pfingstwochenende mit ihren ausrangierten Leichenwagen in der Leipziger Innenstadt gegen die „Discountierung des Bestatterwesens“. Die Kritik: die Bestattungskultur leide, die Branche stehe unter enormem Kostendruck. Ist das wirklich so? Unsere Reporterin Astrid Wulf hat bei richtigen Bestattern nachgefragt.

von Astrid Wulf, MDR AKTUELL