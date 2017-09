Hans Rudolf Wöhrl Der Nürnberger Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl will Air Berlin im Ganzen übernehmen. Zusammen mit einem Konsortium bietet er bis zu 500 Millionen Euro. Ihm schwebt vor, das Air Berlin künftig Flugzeuge inklusive Besatzung, Wartung und Versicherung an andere Fluggesellschaft vermieten könnte.



Die Flüge finden dann unter dem Namen und der Flugnummer der Partner statt, verbunden mit dem Hinweis "Operated by Air Berlin". So könnten Selbstständigkeit und Name der Airline erhalten bleiben.