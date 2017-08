Mehr als 30 Billigläden wie MäcGeiz, Tedi, Schum-Euro-Shops oder Pfennigpfeiffer gibt es allein in Leipzig. In den vergangenen zehn Jahren sind es ständig mehr geworden. Aber auch der Provinz und in kleineren Städten wie Merseburg, Borna oder Altenburg boomen die sogenannten Non-Food-Discounter, wie sie im Fachjargon heißen.



Wer hier einkauft, sucht nichts besonderes, sondern stöbert herum. Marktführer Tedi hat nach eigenen Angaben europaweit 1.500 Filialen, zurzeit kommt fast jeden zweiten Tag eine neue hinzu. Das schwedische Unternehmen Rusta plant in den kommenden Jahren 500 neue Geschäfte in Deutschland.