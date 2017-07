Mehr als jedes zweite Unternehmen in Deutschland ist in den vergangenen beiden Jahren Opfer von Wirtschaftsspionage, Sabotage oder Datendiebstahl geworden. Das geht aus einer Studie des IT-Branchenverbandes Bitkom hervor, für die mehr als 1.000 Unternehmen mit zehn und mehr Mitarbeitern befragt wurden.



Wie Verbandspräsident Achim Berg in Berlin sagte, entstand den Firmen pro Jahr ein Schaden von rund 55 Milliarden Euro. Das sei eine "unglaublich hohe Summe".



Berg zufolge können Firmen aller Branchen und jeder Größe ins Visier von Angreifern geraten. Er appellierte an die Unternehmen, mehr für ihre digitale Sicherheit zu tun.