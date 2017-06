Vom Wirt zum Schreibtischtäter Bürokratiehorror im Gastgewerbe in Thüringen

Kleingedruckt und trotzdem neun Seiten lang: Eine Liste, die tabellarisch aufdröselt, was ein Thüringer Gastgeber alles an Bürokratie ertragen muss. Zusammengetragen hat diesen Bürokratiehaufen die IHK Südthüringen. Denn bei IHK-Hauptgeschäftsführer Ralf Pieterwas klagen Tourismus-Unternehmer aus dem Thüringer Wald, sie könnten ihren Geschäftsbetrieb kaum noch stemmen. Insbesondere kleine Unternehmen seien davon betroffen. Circa 90 bürokratische Informations- und Kontrollpflichten pro Jahr müssen von den Unternehmen zeitlich und bürokratisch gestemmt und letztlich auch bezahlt werden.

Jedes Jahr 900 Stunden Bürokratie - das sei der Arbeitsaufwand im Gastgewerbe, so Pieterwas. Für jeden Pensions- oder Hotelbetreiber sind das vier Stunden täglich. Wie diese Belastung konkret aussieht wollte CDU-Politiker Andreas Bühl wissen und hat sich deshalb den Hotelalltag im Thüringer Wald zeigen lassen. Dabei hat er beispielsweise erstaunliches über Hotel-Fernseher gelernt: "Dass die nicht nur einmal geprüft werden, nämlich mit dem Prüfsiegel, was sowieso schon drauf ist. (...) Sondern es kommt nochmal jemand ins Haus, der das Ganze noch mal prüft und dafür auch eine Rechnung schreibt und Mühe macht. Das ist nur ein Beispiel, wo oft auch doppelt geprüft wird."

Alles für sich genommen sinnvolle Maßnahmen. Aber in der Summe von kleinen Unternehmen nicht zu bewerkstelligen. Deshalb wollen wir uns auf den Weg machen, insbesondere redundante Kontrollen abzuschaffen und in den anderen Maßnahmen möglicherweise die Kontrollintervalle zu verlängern.

Im Erfurter Parlament wird dazu am Donnerstag ein Antrag diskutiert, der Bürokratieabbau prüfen soll. Wirtschaftsminister Wolfang Tiefensee meint dazu, er könne die Klagen des Gastgewerbes gut verstehen. Aber er "sehe nicht recht, wie wir durch diesen Dschungel besser kommen, wie wir da eine Schneise hineinscheiden könnten, weil es unterschiedliche Behörden sind. Und es gibt relativ wenig, was das Landesrecht da tun kann."

Die Beschwerdeliste aus Südthüringen gibt dem Minister Recht. Nur rund acht Prozent der bemängelten Formalitäten wurzeln in Landesrecht. Der Rest wurde in Berlin oder Brüssel beschlossen. Aufgeben will der Südthüringer IHK-Chef Pieterwas dennoch nicht. Die in Südthüringen angestoßenen Bürokratie-Verhandlungen soll jetzt der IHK Dachverband, also der Deutsche Industrie- und Handelskammertag übernehmen.