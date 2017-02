Drei Prozent Zinsen und mehr – das ist vielen Bausparkassen zu teuer geworden. Vor allem alte Verträge fallen ihnen zur Last. Aber dürfen sie die Kunden deshalb rauswerfen? Vor dem Bundesgerichtshof geht es am Dienstag um Verträge der Wüstenrot-Bausparkasse. Sprecher Immo Dehnert sagt, man habe sie zu Recht gekündigt. Ziel eines Bausparvertrags sei es, nach der Sparphase einen Kredit aufzunehmen.

In einigen Fällen halten auch Verbraucherschützer eine Kündigung für gerechtfertigt. Bildrechte: IMAGO

Mit diesem Gleichgewicht haben sich schon diverse Vorinstanzen beschäftigt. Die Urteile fielen sehr unterschiedlich aus. Eindeutig waren die Entscheidungen nur dann, wenn die Bausparer schon mehr Geld angespart hatten, als sie laut Vertrag zum Bauen benötigten – also offenkundig gar keinen Kredit mehr brauchten.



In solchen Fällen halten auch Verbraucherschützer eine Kündigung für gerechtfertigt. "Also wenn in dem Bausparvertrag drinsteht: Bausparsumme: 10.000 Euro. Und der Verbraucher hat mittlerweile 11.000 Euro angespart. Dann wird dieser Kündigungsgrund gegeben sein. Und hier raten wir dem Verbraucher, nicht in Rechtsstreitigkeiten zu gehen", sagt Andrea Heyer.