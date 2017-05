Alle rund eine Million Leiharbeiter in Deutschland bekommen ab 1. Juni mehr Lohn. Das Kabinett beschloss eine Verordnung des Arbeitsministeriums, nach dem die Entgelte auch für die nicht tarifgebundenen Leiharbeiter in den kommenden Jahren stufenweise angehoben werden.

Im ersten Schritt erhöht sich der Mindeststundenlohn für Leiharbeiter im Osten von zuletzt 8,50 auf 8,91 Euro und im Westen von 9,00 auf 9,23 Euro. Ab April 2018 steigt der Stundenlohn dann auf mindestens 9,27 Euro in Ost und 9,49 Euro in West. 2019 gibt es dann weitere Erhöhungen auf mindestens 9,66 Euro in Ost und 9,96 in West.