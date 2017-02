Carsharing wird in Deutschland immer beliebter. Wie der zuständige Bundesverband (bcs) in Berlin mitteilte, waren zum Jahreswechsel mehr als 1,7 Millionen Bundesbürger bei den Anbietern registriert. Das sei ein Plus von 36 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nach Angaben von Geschäftsführer Willi Loose ersetzt ein Carsharing-Fahrzeug in Wohngebieten nahe einer Innenstadt mittlerweile bis zu 20 private Pkw. Loose zufolge befreit Carsharing die Städte erheblich von überflüssigen Autos. Angebote gab es 2016 in insgesamt 597 Städten und Gemeinden - und damit in 60 mehr als noch im Jahr davor.

173 Fahrer für nur ein Auto

Die Zahl der Autos stieg dem Verband zufolge allerdings nicht so stark wie die der Nutzer. So mussten sich im klassischen Carsharing im Schnitt 48 Menschen ein Fahrzeug teilen. Bei freieren Angeboten - das Fahrzeug kann irgendwo in der Stadt abgestellt werden - kamen sogar fast 173 Fahrer auf ein Auto. Bei der klassischen Variante werden die Fahrzeuge an dafür eingerichteten Plätzen abgestellt und wieder abgeholt.

Verband setzt auf neues Gesetz

In diesem Jahr hoffen die Anbieter auf einen weiteren Schub durch das kurz vor Weihnachten im Bundeskabinett beschlossene Carsharing-Gesetz. Es soll den Städten künftig ermöglichen, Carsharing zu fördern, beispielsweise durch kostenlose Parkplätze oder reservierte Stellflächen. Der Verband rechnet damit, dass das Gesetz noch in diesem Sommer verabschiedet wird und im September in Kraft treten kann.

Carsharing schützt nicht mehr unbedingt die Umwelt

Diskutiert wird, ob Carsharing wirklich dem Klimaschutz nutzt und den Kauf privater Autos ersetzt. Die deutsche Umwelthilfe ist mittlerweile skeptisch angesichts der zahlreichen stationslosen Angebote, die in großen Städten aus dem Boden sprießen. Nach Ansicht von Geschäftsführer Jürgen Resch wird damit die "Idee des Carsharings ad absurdum" geführt. Statt weniger Autos sei mehr Motorverkehr die Folge, und damit mehr Schadstoffe und mehr Stau.