Die Fahrer von CleverShuttle sind festangestellt und nehmen bis zu vier Leute mit. Dafür muss man als Fahrgast kleine Umwege in Kauf nehmen. Man kann die Fahrer nur mit dem Smartphone per App rufen – in Berlin, München und Leipzig. Doch der Dienst will wachsen. Die nächsten Städte auf Ginnuths Liste sind Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und Dresden.

Die Idee hat auch die Bahn überzeugt. Sie hat in das junge Unternehmen investiert, will Kunden mit CleverShuttle günstig und schnell vom Bahnhof nach Hause bringen. Weniger begeistert ist die Taxibranche. Hans-Jürgen Zetzsche ist Vorstand im Landesverband Sächsischer Taxi- und Mietwagenunternehmen und klagt: "Natürlich nehmen sie uns Fahrgäste weg, das ist gar keine Frage. Der Hauptgrund ist ganz einfach tatsächlich der Preis. Der Preisvorteil, der aber nur dadurch entsteht, dass die Deutsche Bahn im Grunde ja sogar von Steuermitteln das Prinzip CleverShuttle subventioniert."

Zetzsche kritisiert, der Wettbewerb sei nicht fair. Taxibetriebe müssen sich ihre Tarife genehmigen lassen, CleverShuttle wird hingegen als Mietwagen eingestuft, fährt mit Sondergenehmigung und ist frei in der Preisgestaltung. Doch auch die Taxibranche will von dem neuen Angebot lernen, so Zetzsche: "Nichtsdestotrotz will das Taxigewerbe dieses Sharingmodell genauso anbieten. Da steht der Tarif noch so ein bisschen dazwischen und wir haben die entsprechende Software-Lösung für unsere Zentrale zum Beispiel noch nicht. Aber wir bitten unser Softwarehaus, uns das möglichst schnell zu Verfügung zu stellen."