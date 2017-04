Kranawetter spricht erstaunlich offen: "Wenn wir ganz weit in der Geschichte von Microsoft zurückgehen, kann man sagen, dass Sicherheit nicht immer die primäre Domäne war. Und das war ja allgemein im Markt der Fall. Das Bedrohungs-Potenzial war einfach noch nicht so groß." Heute messe man der Sicherheit eine viel höhere Bedeutung zu. Microsoft-Produkte hätten deshalb schon seit Jahren eingebaute Abwehrmechanismen.

Ähnlich wie dem US-Unternehmen früher geht es vielen Unternehmen in Deutschland heute noch: Sie nehmen die Bedrohungen nicht so ernst. Nur die Hälfte der Firmen, die durch die Unternehmensberatung KPMG befragt wurden, sieht in den Angriffen eine Gefahr für die eigene Firma.