Daimler wird laut "Süddeutscher", NDR und WDR in dem Durchsuchungsbeschluss vorgeworfen, unzulässige Abschalteinrichtungen in den beiden Motorenreihen nicht offengelegt zu haben. Diese Einrichtungen hätten dafür gesorgt, dass die Schadstoffreinigung bei Behördenmessungen eingeschaltet und auf der Straße weitgehend ausgeschaltet worden sei. Die Voraussetzungen würden vorliegen, um die europaweite Zulassung der Fahrzeuge mit den betroffenen Motoren zurückzuziehen.

Der Daimler-Konzern steht im Visier der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Bildrechte: IMAGO

Den drei Medienberichten zufolge ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen zwei Daimler-Beschäftigte wegen des Verdachts, Autokunden mit verbotener Werbung in die Irre geführt und betrogen zu haben. Betrug und strafbare Werbung "im Zusammenhang mit der Manipulation der Abgasnachbehandlung an Diesel-Pkw", so der Verdacht. Es sei davon auszugehen, dass weitere Mitarbeiter des Konzerns an den mutmaßlichen Taten mitgewirkt hätten, heißt es weiter.