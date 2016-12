Andreas Keil betreibt ein Kraftwerk, das gleich mehrere Städte versorgen kann, aber keinen Schornstein besitzt. Es macht keinen Dampf und dreht auch keine Turbine, denn es ist ein virtuelles Kraftwerk. Keil und seine Mitarbeiter steuern es aus einer Büroetage der früheren Heftmaschinenfabrik in Leipzig-Plagwitz.

Andreas Keil betreibt das virtuelle Kraftwerk. Bildrechte: energy 2 market "Der Begriff 'Virtuelles Kraftwerk' ist sicherlich ein bisschen verwirrend, weil man den Eindruck hat, das Kraftwerk sei eigentlich gar nicht da", erklärt Keil. Tatsächlich bündele das Unternehmen viele, viele kleine Erzeuger und kleine Verbraucher, die in der Lage seien, ihren Verbrauch kurzfristig zu erhöhen oder zu verringern und schalteten diese mit einem zentralen Rechnersystem zusammen.



Insgesamt bündelt Keil das Angebot von 3.000 unabhängigen Stromerzeugern. Es sind Blockheizkraftwerke, Solaranlagen, Windräder, kleine Gasturbinen und Biogasanlagen, die allen möglichen Unternehmen gehören. Von seiner Leitwarte aus lässt er sie hoch- und herunterfahren – je nachdem, was sich gerade verdienen lässt, durch direkten Verkauf oder an der Strombörse.

So viel Strom wie das Kraftwerk Lippendorf

Und so fing alles an: "Die Idee lag im Zuge der Energiewende praktisch auf der Straße. Und da haben wir überlegt, was man dazu braucht, haben begonnen, mit den ersten Betreibern zu sprechen", sagt der Unternehmer. Es habe eine sehr große Resonanz gegeben. "Das war schon 2010. Und dann haben wir angefangen, dieses virtuelle Kraftwerk aufzubauen."

Insgesamt bündelt das virtuelle Kraftwerk das Angebot von 3.000 unabhängigen Stromerzeugern. Bildrechte: IMAGO Inzwischen kann Keil bei optimaler Wetterlage so viel Strom zur Verfügung stellen wie das Braunkohlekraftwerk Lippendorf. "Energy2Market" heißt seine Firma. Mit dem Ausbau erneuerbarer Energien würden Virtuelle Kraftwerke immer wichtiger, sagt Thomas Bruckner. Er leitet das Leipziger Institut für Infrastruktur und Ressourcenmanagement.



"Heute haben sich diese Kraftwerke sehr, sehr gut weiterentwickelt. Sie sind mittlerweile in der Lage, auch gesicherte Leistung bereitzustellen durch Rückgriff auf Biogas-Anlagen zum Beispiel", sagt Bruckner. "Das heißt, da sind viele auch sehr mutig vorangegangen und haben die Chancen, die sich hier bieten auch entsprechend genutzt, in die Realität bereits umgesetzt."

In der Leipziger Zentrale sitzen die Angestellten vor Bildschirmen und blicken auf Zahlenreihen. Rund um die Uhr bringen sie Strom-Angebot und Nachfrage in Einklang. Die Sachsen steuern ihre 3.000 Einheiten inzwischen so gut, dass sie für die Netzstabilität wichtig sind.

Das virtuelle Kraftwerk ist systemrelevant

"Das war die Überraschung dieses Jahres. Da haben wir von der zuständigen Behörde ein Schreiben bekommen, dass wir eine systemkritische Infrastruktur sind", berichtet Keil. Das heißt: für die Versorgung von Deutschland relevant. Das seien etwa 130 Einheiten, auf die das zutreffe in Deutschland. "Das bedeutet für uns natürlich, dass wir noch höhere Sicherheitsstandards einhalten müssen, das Ganze noch mehr absichern müssen, um dem zu entsprechen."

Keils Computersysteme müssen vor allem vor Hackerangriffen geschützt werden. Doch nicht nur der virtuelle Raum wird gesichert. An den Eingangstüren hängen Kameras. Hier kommt nicht jeder rein. Das ist bei einem klassischen Kraftwerk dieser Größe genauso.