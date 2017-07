Am Mittwoch will sich die Bundesregierung mit einigen Ländern sowie Vertretern der Automobilindustrie in Berlin treffen: nach dem Urteil des Stuttgarter Verwaltungsgericht und drohenden Fahrverboten in den Innenstädten soll es deshalb um die Nachrüstung der betroffenen Fahrzeuge und die Zukunft der Diesel-Technologie im Allgemeinen gehen.