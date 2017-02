Die deutsche Wirtschaft hat zum Jahresende ihr Wachstumstempo deutlich erhöht. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, legte das Bruttoinlandsprodukt von Oktober bis Dezember um 0,4 Prozent zu. Für das gesamte Jahr 2016 errechneten die Statistiker ein Wachstum von 1,9 Prozent. Das ist das größte Plus seit fünf Jahren.

Für das Wachstum sorgten den Angaben zufolge vor allem die ungebrochene Kauflust sowie der anhaltende Bauboom in Deutschland. Beides wird von den historisch niedrigen Zinsen begünstigt. Vielen Verbrauchern sitzt das Geld locker, weil Sparen kaum noch mit Zinsen belohnt wird. Die niedrige Inflation erhöht die Kaufkraft zusätzlich, auch wenn die Teuerungsrate zuletzt wieder gestiegen ist. Zudem steigerte der Staat seine Konsumausgaben deutlich. Das Geld floss unter anderem in die Unterbringung der Flüchtlinge. Auch die Investitionen legten im Vergleich zum Vorquartal deutlich zu.

Einen Dämpfer gab es im Außenhandel. Obwohl die Exportwirtschaft das dritte Rekordjahr in Folge hingelegt hatte, gab es zum Jahresende eine leichte Bremsspur. Die Importe nahmen zwischen Oktober und Dezember stärker zu als die Ausfuhren. Insgesamt wurde die Wirtschaftsleistung 2016 von 43,7 Millionen Erwerbstätigen erbracht. Das waren 267.000 oder 0,6 Prozent mehr als im Jahr davor.

Die Verbraucherpreise zogen zum Jahresbeginn wieder kräftig an. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes betrug die jährliche Teuerungsrate im Januar 1,9 Prozent. Das ist der höchste Wert seit Juli 2013. Hauptgrund sind die kräftig steigenden Energiepreise. Vor allem für Heizöl und Sprit mussten Verbraucher deutlich mehr Geld ausgeben als im Januar 2016. Insgesamt verteuerte sich die Energie um 5,9 Prozent.



Lange Zeit hatten niedrige Energiepreise den Anstieg der Teuerung gedämpft. Seit Mitte 2014 war Rohöl aufgrund der weltweiten Überproduktion deutlich günstiger geworden. Ende 2016 kehrte sich der Trend um. Schon im Dezember zogen die Preise in Deutschland um 1,7 Prozent an. Die Europäische Zentralbank spricht bei einer Inflation von knapp unter 2,0 Prozent von einem stabilen Preisniveau.