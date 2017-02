Der Mindestlohn in Deutschland liegt im Vergleich mit anderen westeuropäischen Ländern am unteren Ende. Mit 8,84 Euro pro Stunde ist er spürbar niedriger als die Lohnuntergrenze in vielen dieser Euro-Länder. Das geht aus einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung hervor.

Danach betragen die Mindestlöhne in den meisten westeuropäischen Ländern mehr als neun Euro. Am höchsten ist er in Luxemburg mit 11,27 Euro brutto. Deutschland liegt noch hinter Frankreich, den Niederlanden, Belgien und Irland.



In ost- und südeuropäischen Ländern sind die Mindestlöhne dagegen deutlich niedriger. Während in Slowenien ein Arbeitnehmer noch mindestens 4,65 Euro pro Arbeitsstunde erhalten muss, sind es in Bulgarien nur 1,42 Euro.