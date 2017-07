Großverbraucher Wechsel zu intelligenten Stromzählern beginnt

Sandow besitzt ein Modell mit besonders vielen Funktionen. Denn als Elektroinstallateur will er zeigen, was möglich ist. Die meisten Verbraucher erhielten ein deutlich simpleres Modell, sagt Hendrik Nitz von der GISA Halle, einem Dienstleister der Stadtwerke. Der digitale Standardzähler sei noch nicht wirklich intelligent. "Der muss für mich privat meine Verbrauchshistorie vorhalten. Er hat also eine gewisse Auswertungsfunktion, die ich anschauen kann. Aber das wird nicht elektronisch übertragen, wenn ich das nicht will oder freigebe. Das ist für diese Geräte erst einmal nicht vorgesehen." Damit kommt die Regierung Datenschützern entgegen.