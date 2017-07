Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt hat im Zuge des Dieselskandals ein Zulassungsverbot für noch nicht verkaufte Fahrzeuge des Modells Porsche Cayenne verfügt. Der CSU-Politiker begründete diesen Schritt am Donnerstag mit einer illegalen Software für die Abgassteuerung, die in den Motoren der betreffenden Fahrzeuge verbaut ist. Das Zulassungsverbot gelte solange, bis eine neue Steuersoftware zur Verfügung stehe, die vom Kraftfahrtbundesamt genehmigt werden müsse, so der Verkehrsminister.