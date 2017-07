Autoexperte zu Kartellverdacht Dudenhöffer sieht Erschütterung für Autoindustrie

Wörtlich sagte Dudenhöffer: "Es ist ja so, dass die Autobauer und Ingenieure sich von Zeit zu Zeit treffen. Zum Beispiel beim Verband der Deutschen Automobilindustrie. Da gibt es ja auch technische Arbeitskreise. Da tauscht man sich natürlich aus. Das ist alles legal, zeigt, welche Abgassysteme die einzelnen Autobauer dann nutzen. Und vielleicht hat man dann in der Pause gesagt, na ja, vielleicht können wir noch ein Stückchen näher zusammenrücken. Und dann fängt es an, illegal zu werden und dann fängt es an, in Absprachen zu gehen, also, undenkbar ist das nicht. Denn man tauscht sich ja aus. Nur der Schritt von der Legalität zur Illegalität, das ist natürlich eine Erschütterung für die Autoindustrie." Weiter sagte der Automobilexperte: "Die Glaubwürdigkeit wird noch stärker erschüttert. Kein Mensch glaubt mehr an den Diesel."