Sachsens Wirtschaftsminister Dulig pocht auf Angleichung der Netzentgelte

Noch im Herbst hatte Bundeswirtschaftsminister Gabriel versprochen, dass es mit der Ungleichbehandlung bei den Netzentgelten in Ost und West vorbei sein soll. Doch nun ist davon keine Rede mehr, was Sachsens Wirtschaftsminister Dulig sauer aufstößt. Der fordert von seinem Parteikollegen, sich an die gemachte Zusage zu halten.