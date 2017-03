Der jahrelange Tarifstreit zwischen der Lufthansa und den Piloten steht vor einer Lösung. Das Unternehmen hat mit der Pilotengewerkschaft Cockpit im laufenden Tarifkonflikt eine grundsätzliche Einigung erzielt. Wie beide Seiten am Mittwoch mitteilten, wurden sämtliche Streitpunkte beigelegt.

Die Einigung sieht laut Lufthansa unter anderem Regelungen zu Gehalt, Übergangs- und Altersversorgung der Piloten von Lufthansa, Lufthansa Cargo und Germanwings vor. Sie laufe bis mindestens Juni 2022. Die Piloten hätten auch die Umstellung der Betriebsrenten auf Festbeiträge akzeptiert. Bislang hatte Lufthansa die absolute Höhe der Zahlungen garantiert und damit das Zinsrisiko übernommen. Die Neuregelung könnte die Bilanz des Unternehmens schon im Geschäftsjahr 2017 entlasten. Beide Seiten strebten einen "langfristigen Tariffrieden" an.

So will das Unternehmen den rund 5.400 Konzernpiloten garantieren, dass zu den vereinbarten Bedingungen bis Mitte 2022 mindestens 325 Jets betrieben werden. Das entspricht in etwa dem aktuellen Niveau der Lufthansa-Muttergesellschaft. Damit würden 600 Stellen für Kapitänsanwärter geschaffen und es könnten rund 700 bereits fertig ausgebildete Nachwuchsflugzeugführer eingestellt werden.