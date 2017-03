Vor Zinsen und Steuern sowie bereinigt um Sondereffekte verdiente Eon 3,1 Milliarden Euro – und damit 13 Prozent weniger als im Vorjahr. Der bereinigte Überschuss liegt bei 1,2 bis 1,45 Milliarden Euro. In das Jahr 2017 geht der Stromkonzern mit neuem Optimismus: "Die Bilanz des Übergangsjahres 2016 ist eine Zäsur, die den Weg von Eon in die neue Energiewelt frei macht", sagte Konzernchef Johannes Teyssen.

Teyssens Optimismus spiegelt sich auch in der Dividende wider, die 2017 steigen soll. Dabei können die Aktionäre auch für das vergangene Geschäftsjahr trotz tiefroter Zahlen mit einer Dividende rechnen. Mit 21 Cent pro Aktie fällt diese allerdings nur halb so hoch aus wie im Vorjahr, als 50 Cent ausgeschüttet wurden. Für 2017 wurden 30 Cent in Aussicht gestellt.

Bei den Mitarbeitern wird der Konzern künftig sparen. Teyssen kündigte einen Umbau an, bei dem bis zu 1.300 Stellen abgebaut werden, rund 1.000 davon in Deutschland. So will der Konzern ab kommenden Jahr dauerhaft rund 400 Millionen Euro sparen.