Bereits am Dienstag waren rund 100 Flüge der Airline ausgefallen, weil sich zahlreiche Piloten krankgemeldet hatten. In einem Schreiben des Vorstandes an die Belegschaft war von "gegenwärtig 149 Krankmeldungen von Kapitänen und First Officers" die Rede. Dieser Krankenstand hat sich der Sprecherin zufolge nicht geändert.