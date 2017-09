Im Zuge der Ermittlungen zum Dieselskandal hat die bayerische Justiz offenbar einen hochrangigen Ex-Manager des Volkswagen-Konzerns verhaftet. Wie "Süddeutsche Zeitung", NDR und WDR am Donnerstag meldeten, sitzt der ehemalige Porsche-Entwicklungsvorstand und Audi-Motorenentwickler Wolfgang Hatz in Untersuchungshaft. Hatz gilt als enger Vertrauter von Ex-VW-Chef Martin Winterkorn. Dem Bericht zufolge hatte ein Ermittlungsrichter in München die Verhaftung des Managers angeordnet.