Da an der Mai-Statistik noch gearbeitet wird, nehmen wir als Beispiel den April. Da waren 2.569.000 Erwerbslose bei der Bundesagentur in Nürnberg gemeldet. Das war der niedrigste Aprilwert seit 25 Jahren.



Klingt gut, ist aber schöngerechnet, meinen Kritiker. Karl Brenke, Arbeitsmarktexperte am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Berlin, widerspricht dem: