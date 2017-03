Faktencheck Brauchen wir Inflation?

Wirtschaftswissenschaftler Joachim Ragnitz. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Altkanzler Helmut Schmidt sagte einmal: Lieber fünf Prozent Inflation als fünf Prozent Arbeitslose. Doch sinkt die Arbeitslosigkeit tatsächlich, wenn die Inflation steigt? "Ja, es wurde mal empirisch festgestellt, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Arbeitslosigkeit und Inflationsrate, die sogenannte Philipps-Kurve", sagt Professor Joachim Ragnitz vom ifo-Institut in Dresden. "In der Zwischenzeit hat sich aber herausgestellt, dieser Zusammenhang ist nicht stabil, so dass man also nicht mehr davon ausgehen kann, dass Arbeitslosigkeit und Inflation in einem stabilen Zusammenhang miteinander stehen."



Im Gegenteil. Ist die Inflation zu hoch, überfordert das die Wirtschaft. Der Preis der produzierten Waren steigt dann schneller als die Löhne. Die Waren bleiben liegen. Wo zwischen guter und schlechter Inflation die Grenze verläuft, lässt sich schwer beantworten.



Wirtschaftswissenschaftler Ragnitz sagt: "Eine Inflationsrate von zehn Prozent ist auf jeden Fall ungesund. Bei fünf Prozent hätte ich auch schon große Schwierigkeiten. Aber ob das nun bei zwei Prozent liegt oder drei Prozent, das ist ziemlich egal."