Die IHK Halle-Dessau misst sogar eine hohe Akzeptanz, sagt der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Reinhard Schröter: "97 Prozent der von uns befragten Bürger", sagt er, "sind der Meinung, dass die Industrie für die Region sehr wichtig ist. Was vielleicht noch viel wichtiger ist, dass 78 Prozent der von uns Befragten den Industrieunternehmen in ihrer direkten Umgebung positiv gegenüber stehen, also Unternehmen, die sie in ihrer Nachbarschaft tagtäglich erleben."