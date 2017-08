Das Braunkohlekraftwerk Lippendorf in Sachsen müsste nachgerüstet werden, um den neuen Grenzwerten zu entsprechen. Bildrechte: IMAGO

Zwar könne man auch hier weiter nachrüsten, etwa durch die Zugabe von Aktivkohle in den Abgaskanal. Aber die technischen Maßnahmen, mit denen es möglich wäre, die unteren EU-Grenzwerte einzuhalten, "die finden in Deutschland bisher keine Anwendung", sagt Rolf Beckers. Warum nicht, ist schnell erklärt: Die Kraftwerke entsprechend nachzurüsten, sei schlichtweg zu teuer. Da mit dem geplanten Kohleausstieg nicht einmal sicher ist, wie lange diese Kraftwerke überhaupt in Betrieb bleiben, mache eine Nachrüstung wenig Sinn.



Kein Argument für den Grünen-Politiker Lippold. Quecksilber müsse weg, wenn es technisch möglich sei, denn es sei ein gefährliches Gift. "Und an dieser Stelle muss ganz klar die Ökonomie in den Hintergrund treten. Das kann man nicht zurückstellen mit der Ansage, es kostet die Betreiber Geld."