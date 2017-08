Es gibt erstaunlich viele Firmen, die im Hauptgeschäft Personal verleihen. Bundesweit sind es 11.000 Zeitarbeitsfirmen. Die meisten haben ihren schlechten Ruf zu Unrecht, sagt Florian Meyer. Er leitet die Geschäfte der GeAT – der Gesellschaft für Arbeitnehmerüberlassung Thüringen AG – und sagt, die Branche zahle inzwischen Tariflohn, mit der Gewerkschaft ausgehandelt.



Der Lohn in der Zeitarbeit liege weit über dem gesetzlichen Mindestlohn. Die GeAT entlohne entsprechend nach dem Tarifvertrag und garantiere Urlaubs- sowie Weihnachtsgeld. "Ich denke, das ist ein toller Fortschritt, dass wir die tariflichen Strukturen so entwickelt haben", meint Meyer. "Da können wir auch ein bisschen stolz sein in der Zeitarbeit."

Stammarbeiter wollen für ihre Erfahrung besseres Gehalt

Doch auch Tariflöhne können niedrig sein. Zeitarbeiter verdienten vergangenes Jahr im Mittel 1.816 Euro brutto. Das entspricht 58 Prozent des mittleren Einkommens in Deutschland. Oft erledigen Zeitarbeiter dieselbe Arbeit wie Stammbeschäftigte für weniger Lohn. Doch das dürfe man nicht einseitig sehen, findet Thomas Hetz vom Bundesarbeitgeberverband der Personaldienstleister.

Der Zeitarbeit werde grundsätzlich der Vorwurf gemacht, sie müsse genau so viel bezahlen, wie die anderen, tue das aber nicht. "Wenn sie aber Stammarbeitnehmer fragen, dann sagen die: 'Sag mal, hast du eine Macke? Ich bin hier seit acht Jahren und dann kommt jemand, der soll ab dem ersten Tag dasselbe Gehalt kriegen wie ich? Das gibt es doch gar nicht'", stellt Hetz die Situation dar.

Leiharbeiter kommen selten in Dauerbeschäftigung

In anderen Ländern gibt es das durchaus. In Frankreich müssen Zeitarbeiter zehn Prozent Zuschlag erhalten, weil sie in Notfällen einspringen, eine Produktion flexibel halten. In Deutschland gilt seit April: Ein Zeitarbeiter erhält nach neun Monaten so viel wie ein Stammbeschäftigter. Doch nur wenige Zeitarbeiter bleiben so lange, kritisiert Rolf Düber vom DGB Thüringen.

Weniger als ein Drittel der Leiharbeitnehmer finde den Weg in eine Dauerbeschäftigung. Sehr viele seien nur sehr kurzfristig beschäftigt: mehr als 50 Prozent nur bis zu drei Monaten. Das hieße, man unterliege einem Drehtüreffekt. Man gehe in die Leiharbeit, gehe dann wieder in die Leiharbeit oder in die Arbeitslosigkeit. Von daher sei Leiharbeit kein Instrument, um Dauerbeschäftigung zu erreichen.

Zeitarbeit für schwer vermittelbare Arbeitnehmer

Düber findet es unverständlich, warum mit der Arbeitskraft eines Einzelnen gleich zwei verdienen wollen – die Zeitarbeitsfirma und der Leihbetrieb. Die Branche argumentiert hingegen, sie gebe vielen Ungelernten eine Chance, integriere Langzeitarbeitslose und Flüchtlinge.



Das wissenschaftliche Institut der Bundesagentur für Arbeit (IAB), habe gerade eine Statistik vorgelegt und dokumentiert, dass fast ein Drittel derjenigen, die es geschafft haben, in den Arbeitsmarkt integriert zu werden, es über Arbeitnehmerüberlassung geschafft habe, sagt Werner Stolz von der IG Zeitarbeit. "Das zeigt, wir haben nicht nur herumposaunt, dass es möglich ist, sondern auch dokumentiert, dass wir Integrationsmotor sein können."

Die Branche arbeitet daran, ihr schlechtes Image abzulegen. Aus gutem Grund: Die Personalsuche wird schwieriger. Den Beschäftigten nützt das, weil Löhne und Sozialstandards steigen. Ein Job außerhalb der Zeitarbeit dürfte für viele Arbeitnehmer trotzdem noch immer attraktiver sein.