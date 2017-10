Studie Fast alle Autohersteller bieten Abwrackprämie

Auf dem deutschen Automarkt bieten inzwischen nahezu alle Hersteller Abwrackprämien für alte Diesel-Autos an oder nehmen diese in Zahlung. Das Niveau der Preisnachlässe hat damit wegen der Furcht vor Fahrverboten ein neues Rekordniveau erreicht, wie das Car-Center der Universität Duisburg-Essen in einer Studie berichtet.