Piloten krank gemeldet Air Berlin streicht rund 100 Flüge

Air Berlin hat rund 100 Flüge gestrichen. Grund sind massenhafte Krankmeldungen von Piloten. Die insolvente Airline spricht in einer Pressemitteilung von einer Existenzbedrohung. In einem Brief an Mitarbeiter ist von "purem Gift" für die Übernahmegespräche der insolventen Airline die Rede. Die "Bild" berichtet von einer Revolte.