Die Verbraucherorganisation Foodwatch kritisiert, dass Behörden in Deutschland oft zu spät vor gefährlichen Lebensmitteln warnen. Geschäftsführer Martin Rücker sagte am Donnerstag in Berlin, die Informationen erreichten die Menschen oftmals zu spät oder gar nicht. Zudem würden die gesundheitlichen Risiken "immer wieder verharmlost".