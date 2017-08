Ford Deutschland hat Umweltmaßnahmen aufgelegt, um gegen den Generalverdacht in der Autobranche anzugehen. Der Konzern stellte klar, man beteilige sich zwar am Diesel-Gipfel von Politik und Autoindustrie. Ford selbst sei Ford jedoch weder in den Abgasskandal verwickelt, noch von den Kartell-Vorwürfen betroffen.