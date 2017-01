Tarifkonflikt Geldboten-Streik könnte für leere Automaten sorgen

In einigen Regionen Deutschlands könnte am Wochenende das Bargeld knapp werden. Grund ist ein Warnstreik der Geldboten. In neun Bundesländern legten am Freitag rund tausend Beschäftigte der Geld- und Wertbranche die Arbeit nieder. Sie beliefern normalerweise Geldautomaten, Bankfilialen sowie Einzelhändler mit Bargeld.

Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi waren in Hamburg, Berlin, Bayern, Rheinland-Pfalz und im Saarland fast alle Betriebe vom Ausstand betroffen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Hessen gab es Arbeitsniederlegungen. Laut Verdi-Verhandlungsführer Volker Nüsse ist regional mit Einschränkungen bei der Bargeldversorgung zu rechnen. Tatsächlich wurden zahlreiche Automaten in den betroffenen Regionen nicht neu bestückt. Aber auch im Einzelhandel wurde vielfach kein Wechselgeld angeliefert. Laut Verdi wurden auch vielfach Einnahmen nicht abgeholt, so dass die Geschäfte "auf dem Geld sitzen blieben".

An einigen Geldautomaten könnte das Bargeld knapp werden. Bildrechte: dpa

Mit dem Geldboten-Warnstreik am Freitag wollte Verdi eigenen Angaben zufolge in den laufenden Tarifverhandlungen Druck auf die Arbeitgeber machen. Die Dienstleistungsgewerkschaft fordert für die rund 11.000 Beschäftigten der Geld- und Wertbranche in Deutschland eine deutliche Lohnanhebung und einen einheitlichen bundesweiten Tarifvertrag. Am Montag sollen hierzu die Verhandlungen in Hannover fortgesetzt werden.



Verdi verlangt für die Geldboten eine Lohnerhöhung von 1,50 Euro pro Stunde und eine Angleichung der regionalen Tariflöhne. Bislang klaffen die Löhne regional bis zu 40 Prozent auseinander. In mehreren Ländern liegen sie im Niedriglohnbereich. So erhalte ein Berliner Geldtransporteur mit 11,24 Euro derzeit 4,49 Euro weniger als ein Kollege in Nordrhein-Westfalen. Vor allem in den östlichen Bundesländern, aber auch in Schleswig-Holstein, im Saarland und in Rheinland-Pfalz lägen die Stundenlöhne nur knapp über dem gesetzlichen Mindestlohn.