Finanzen in der Partnerschaft Wer hat die Hosen an, wenn's ums Geld geht?

Bei Jutta und Rudolf Fischer sind die Rollen klar verteilt: Fast immer kümmert er sich ums Geld - und sie vertraut ihm. Rudolf Fischer hat früher im Finanzamt gearbeitet.

Die Aufteilung der beiden Leipziger - er kümmert sich um die "großen" finanziellen Sachsen, sie um die kleinen - hat sich also berufsbedingt ergeben. Ein Mitspracherecht hat Jutta Fischer trotzdem. Sie ist der Meinung, ihr Mann macht das gut. "Aber ich hinterfrage und nehme das nicht blindlings an. Es gibt keinen Stress. Ich kann mir auch Klamotten kaufen und da sagt mein Mann nicht: 'Was hast Du Dir denn da gekauft?'", erklärt Jutta Fischer.

Ein Drittel der Deutschen verlässt sich auf Partner

30,4 Prozent der Deutschen in einer Beziehung überlassen dem Partner die Finanzen - von der Kontoverwaltung über die Altersvorsorge und die Versicherungen bis hin zur Urlaubsbuchung. Im Osten sind es sogar 37 Prozent. Das hat eine Befragung der Postbank ergeben.

Auffallend ist der Studie zufolge der Einfluss von Bildung. Je höher der Bildungsabschluss, desto eher kümmern sich die Befragten selbst um ihr Geld, erklärt Iris Laduch-Reichelt von der Postbank. Keine Rolle spielt demnach, ob Mann oder Frau. Die Expertin erklärt:

Man könnte vermuten, dass Frauen eher die Kompetenz abgeben und in Männerhände legen. In der Realität ist das aber gar nicht so. Der Anteil der Frauen, die die Geldgeschäfte für ihren Partner mit erledigen ist fast genauso hoch wie der der Männer, die das für ihre Frauen erledigen. Iris Laduch-Reichel, Postbank

Es gibt mehrere Gründe dafür, warum Menschen die Verantwortung für die eigenen Finanzen und damit ja auch für die eigene Zukunft komplett abgeben. Bequemlichkeit ist einer, fehlende finanzielle Bildung ein anderer, erklärt Christoph Geiler, ein unabhängiger Finanzberater aus Leipzig.

Finanzplanung ist Lebensplanung

Im schlimmsten Fall hat ein Partner gar keinen Zugriff auf ein Konto. Bildrechte: IMAGO Wer sich finanziell allerdings blind auf den Partner verlässt, geht ein großes Risiko ein, sagt der Experte. Schließlich sei Finanzplanung Lebensplanung. "Wenn einer das Leben alleine plant, können Interessen vom anderen hinten runterfallen", führt Geiler aus. Probleme gebe es auch, wenn etwas passiere, die Ehe auseinander gehe oder der Partner plötzlich verstirbt. "Dann weiß man überhaupt nicht: Wie sind meine Finanzen geregelt, welche Verträge gibt es?"



Auch Passwörter und Vollmachten haben nicht immer beide. Möglicherweise hat ein Partner, der plötzlich allein da steht, überhaupt keinen Zugriff z.B. auf ein Konto, das bislang der Partner geführt hat.

Nicht abhängig machen

Experten wie Christoph Geiler oder Iris Laduch-Reichelt raten daher unbedingt, mehr Selbstverantwortung zu übernehmen und sich nicht von anderen abhängig zu machen.

Außerdem fordern sie eine finanzielle Bildung schon im Elternhaus oder in der Schule. Die Finanz-Expertin Laduch-Reichelt sagt: "In Zeiten niedriger Anlagezinsen wie derzeit ist das besonders wichtig. Wir haben eine drohende Rentenlücke und damit wächst aus meiner Sicht die Verantwortung des Einzelnen für seine finanzielle Vorsorge." Wer aber nicht über ein Mindestmaß an Finanzwissen verfüge, sei den Herausforderungen nicht gewachsen.

Kaum Streit ums Geld

Immerhin, die Studie der Postbank zeigt auch Ermutigendes: So scheint in Deutschland in einer Beziehung kaum über das Thema Geld gestritten zu werden. Bei 95 Prozent der Befragten herrscht demnach bei finanziellen Dingen fast immer Einigkeit.