Nach Ryanair geht nun auch die Fluggesellschaft Germania gegen Staatshilfen für die insolvente Air Berlin vor. Nach Angaben des Berliner Landgerichts will Germania den 150-Millionen-Euro Kredit der Bundesregierung per Eilverfahren vorerst stoppen. Demnach wirft Germania dem Bund vor, die an Air Berlin interessierte Lufthansa einseitig zu bevorzugen. Mit dieser Fluggesellschaft solle ein "deutscher Champion" geschaffen werden.