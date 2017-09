Volkswagen hat eine Gewinnwarnung für das dritte Quartal ausgegeben. Als Grund nannte der Autobauer in Wolfsburg, man müsse die Gelder für Rückkäufe und Nachrüstungen von Dieselfahrzeugen in den USA aufstocken. Die Umsetzung der Programme sei erheblich langwieriger und technisch anspruchsvoller als angenommen.



VW beziffert die negativen Sondereinflüsse auf rund 2,5 Milliarden Euro. Dadurch werde das operative Ergebnis im laufenden Geschäft belastet. An der Börse sorgte die Nachricht für eine Verkaufswelle. Die VW-Aktie rutschte ins Minus und war am Morgen mit Abstand der größte Verlierer im Dax.