Bahnchef Rüdiger Grube ist zurückgetreten. Das bestätigte die bundeseigene Deutsche Bahn nach einer Sondersitzung ihres Aufsichtsrats am Montag, in der es unter anderem um die Verlängerung des Vertrags von Grube gehen sollte.

Keine Stellungnahme gab die Bahn zu den Gründen für den überraschenden Rücktritt ab. Nach einem "Handelsblatt"-Bericht unter Berufung auf Kreise der Bundesregierung verweigerte der Aufsichtsrat dem Vorstandschef eine von ihm gewünschte Gehaltserhöhung. Demnach sollen der 65 Jahre alte Grube und der Bund sich darauf verständigt haben, den Vertrag um drei und nicht - wie wohl zwischenzeitlich geplant - nur um zwei Jahre zu verlängern.



Nun hieß es jedoch in weiteren Medienberichten, Grube sei zurückgetreten, weil sich das Kontrollgremium nicht an Absprachen gehalten habe. Demnach soll der Aufsichtsrat ihm doch nur zwei weitere Jahre angeboten haben.



Grube bekam bislang eine Festvergütung von 900.000 Euro im Jahr. Inklusive Bonuszahlungen verdiente er 2015 gut 1,4 Millionen Euro, während der Konzern erstmals seit zwölf Jahren wieder in die roten Zahlen gerutscht war. Der bisher geltende Vertrag von Grube war bis Ende dieses Jahres befristet gewesen.