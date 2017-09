Aldi begründete die weitere Preissteigerung für Butter, verschiedene Käseartikel und Buttermilch mit den gestiegenen Kosten beim Einkauf und den gestiegenen Kosten bei den Rohstoffen. Maßgeblich sei auch die weltweite Nachfrage. Daher sehe sich das Unternehmen zu Preiserhöhungen gezwungen. An dessen Preisen orientieren sich erfahrungsgemäß auch Supermarkt-Riesen. Die Verknappung von Fett führe derzeit ebenfalls zu den erheblichen Preissteigerungen, sagte Frank Maurer von der Landesvereinigung der Milchwirtschaft Nordrhein-Westfalen. Die Agrarmarkt-Informationsgesellschaft (AMI) teilte mit, das Angebot reiche derzeit nicht aus, um die Nachfrage zu bedienen. Zuletzt war weniger Milch verfügbar und dadurch auch weniger Fett. Zudem war der Fettgehalt der Milch teils unterdurchschnittlich.

Hintergrund ist die Liberalisierung der europäischen Milchmärkte von Seiten der EU im Jahr 2015. Mit dem Wegfall der Milch-Produktionsquoten stieg das Angebot schnell - und die Preise rauschten in den Keller. Auch Exporteinschränkungen als Folge der Sanktionen des Westens gegenüber Russland im Streit um die Ukraine haben es für Milchbauern im vergangenen Jahr schwerer gemacht. Denn ein ohnehin bereits gesättigter Markt kann den Wegfall großer Kundengruppen nur schwer verwinden. Das zwang einige Milchbauern in die Knie. Die Zahl der Betriebe und Kühe ging zurück und damit das Angebot. Zudem hatte die EU beim Ende der Milchquoten finanzielle Anreize zur Verringerung der Produktion gegeben, die sich nun ebenfalls noch auswirken dürften. Nun braucht es Zeit, um junge Kühe zu finden, mit denen das Angebot angesichts der gestiegenen Preise wieder ausgebaut werden kann.

Kühe stehen in einem Parallelmelkstand.

Auf der anderen Seite steigt die Nachfrage nach Butter. Björn Börgemann vom Milchindustrie-Verband sagte, der Verbrauch von Butter, Sahne und ähnlichem Fett als Geschmacksträger habe in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Zudem nutze die Industrie lieber tierische Fette wie Milchfett in ihren Rezepturen. Viele Verbraucher änderten ihr Konsumverhalten und kehrten zurück zum Genuss. Auch die Käseproduktion und der Absatz sei kontinuierlich gestiegen.

Der Bundesverband der Milchviehhalter meint, dass der derzeitige durchschnittliche Milchpreis von 36 Cent je Liter in Deutschland auf Dauer nicht zu halten sei. Nötig sei ein Preisniveau von etwa 40 Cent. Deshalb sei erst einmal ein Ende der Preiserhöhung nicht in Sicht. Trotzdem werde der Preis für Butter in einigen Monaten auch wieder etwas sinken, schätzen Experten - allerdings nicht wieder auf sein früheres, sehr viel niedrigeres Niveau.