Wir Deutschen sind ja Weltmeister beim Mülltrennen. Mit dem heutigen Tag gilt das einmal mehr. Denn es tritt eine neue Abfallverordnung in Kraft, die Baufirmen verpflichtet, penibel zu sortieren, was auf einer Baustelle anfällt. Die Bundesregierung will so die Recyclingquote bei Bauabfällen erhöhen. Die betroffenen Baufirmen sind verärgert.