Alle Jahre wieder gibt es sie: Diskussionen über verkaufsoffene Sonntage – speziell in der Adventszeit. In diesem Jahr nun fällt Heiligabend auf einen Sonntag. In diesem speziellen Fall dürfen nur wenige Geschäfte öffnen. Welche das sind, ist in jedem Bundesland anders geregelt.

Supermärkte in Sachsen geöffnet

In Sachsen können auch Supermärkte am diesjährigen 24. Dezember aufmachen, erklärt René Glaser, Geschäftsführer beim Handelsverband Sachsen: Öffnen dürften Verkaufsstellen für die Abgabe von Weihnachtsbäumen sowie Verkaufsstellen, die überwiegend Lebens- und Genussmittel anböten und Verkaufsstellen, die überwiegend Zeitungen, Zeitschriften, Blumen, Bäckerei- und Konditoreiwaren anböten. Das Ganze maximal drei Stunden in der Zeit von 7 und 14 Uhr. Insofern sei das Ganze überschaubar.

verdi: keine Versorgungskatastrophe

In Sachsen dürfen Supermärkte an Heiligabend bis 14 Uhr öffnen, verdi kritisiert das. Bildrechte: colourbox.com Diese Zeiten gelten auch für Thüringen und Sachsen-Anhalt. Der Blick in die dortigen Gesetzestexte zeigt aber: Brötchen, Zeitungen und Weihnachtsbäume dürfen verkauft werden, Lebensmittel hingegen werden für den Fall Heiligabend am Sonntag nicht erwähnt. Demnach müssen die Supermärkte hier geschlossen bleiben. Richtig so, findet Jörg Lauenroth-Mago von Verdi in Mitteldeutschland. "Das bedeutet für viele Verkäuferinnen und Verkäufer, dass sie Heiligabend mal zu Hause sind."

Der Handelsexperte wünscht sich das auch für Sachsen. "Was ich kritisiere ist, dass der ein oder andere Einzelhändler von einer Versorgungskatastrophe redet und sagt, wir müssen am 24., an dem Sonntag, öffnen, damit die Leute zu Weihnachten einkaufen können. Ich glaube, die Zeit davor reicht völlig."

Kirche gegen Ladenöffnungen