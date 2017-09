Die deutschen Wirtschaftsinstitute haben ihre Konjunkturprognose für das laufende und das kommende Jahr deutlich angehoben. Laut dem am Donnerstag in Berlin vorgestellten Herbstgutachten der fünf führenden Institute wächst die deutsche Wirtschaft 2017 um 1,9 Prozent. Bislang waren sie von 1,5 Prozent Wachstum ausgegangen. Für das kommende Jahr wird ein Wachstum von 2,0 bis 2,1 Prozent erwartet. Im Frühjahr hatten die Wirtschaftsinstitute für das kommende Jahr noch ein Wachstum von 1,8 Prozent vorhergesagt.

Auch die Finanzlage des Staates entwickelt sich den Forschern zufolge weiter positiv. Allein von 2017 bis 2019 sagen die Institute der öffentlichen Hand Überschüsse von insgesamt 109 Milliarden Euro voraus. 2019 soll der Schuldenstand des Staates erstmals seit Jahren unter die Marke von 60 Prozent des Bruttoinlandsproduktes fallen, die in den EU-Verträgen als Obergrenze vorgesehen ist.

Angesichts des Dauer-Aufschwungs und voller Staatskassen warnen Deutschlands führende Ökonomen die künftige Bundesregierung allerdings vor Selbstzufriedenheit. "Die größten wirtschaftlichen Fehler werden in Perioden mit gefüllten Kassen gemacht", sagte der Vizepräsident des IWH-Instituts, Oliver Holtemöller, bei der Vorstellung des Herbstgutachtens mit dem Titel "Aufschwung weiter kräftig - Anspannungen nehmen zu".

Holtemöller und die anderen Top-Ökonomen raten der neuen Regierung deshalb dringend, mit Reformen und Investitionen den Weg für einen anhaltenden Aufschwung im kommenden Jahrzehnt zu ebnen. Auch sollten künftige Überschüsse dazu genutzt werden, um ökonomischen Rahmenbedingungen zu verbessern. Außerdem empfehlen die Gutachter, die Sozialabgaben zu senken und so vor allem Bezieher niedriger Einkommen zu entlasten - etwa durch geringere Beiträge zur Arbeitslosenversicherung. Auch niedrigere Einkommensteuern halten sie angesichts der "auch im internationalen Vergleich hohen Belastung der Arbeitseinkommen mit Abgaben" für machbar.

Bereits jetzt gibt es laut aktuellem Herbstgutachten "erste Zeichen einer Anspannung". So gebe es angesichts der kräftigen Konjunktur etwa in der Baubranche einen zunehmenden Mangel an Arbeitskräften. Grundsätzlich erwarten die führenden Wirtschaftsinstitute aber, dass sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt zunächst weiter verbessert und die Zahl der Erwerbstätigen auch künftig zunimmt.